Primera Vista de la Nueva Red de Autobuses que Propone la T

La MBTA publicó un mapa preliminar de la nueva red de autobuses – un gran logro de los esfuerzos de la agencia para revitalizar y ampliar sus servicios de autobús.

Durante el año pasado, los planificadores de la T han estado trabajando en una pizarra en blanco para rediseñar las rutas de autobús y asi adaptarse a los cambiantes patrones de viaje de la región, atender mejor a los vecindarios que estan creciendo rapidamente, y reducir las desigualdades que hacen que los pasajeros Negros pierdan mas tiempo estancados en traffico que pasajeros blancos.

Read this article in English.

El mapa preliminar demuestra la estrategia general de la T para ofrecer un servicio de autobús más simple y con más frecuencia para los vecindarios que dependen en el transporte público como Dorchester, Lynn, Chelsea, y Mattapan, y mejor servicio para los vecindarios que están creciendo como Seaport y Longwood Medical Area.

El elemento central de la nueva propuesta es una red de 30 rutas de autobús de “alta frecuencia,” la cual promete un autobús cada 15 minutos o más rápido entre las horas de 5 a.m. y 1 a.m., 7 días a la semana. Colectivamente, el 50 por ciento de los autobuses y conductores de la MBTA operaran en estas rutas cuando sean implementadas:



La red actual de autobuses de la T solo tiene 15 rutas que cumplen con el estándar de servicio de “alta frecuencia,” y no van a vecindarios que dependen en el transporte público como Everett y Lynn.

Al ir a más comunidades, la T calcula que esta red nueva le daría acceso a una ruta de alta frecuencia a 225,000 residentes más de la región.

El mapa todavía está siendo refinado y puede ser sujeto a revisiones depende de lo que los pasajeros y otros grupos interesados comenten. La T ha planeado docenas de eventos de alcance comunitario durante los siguientes dos meses para obtener comentarios, y las nuevas rutas serán implementadas en etapas a lo largo de cinco años.

El Lunes por la mañana, Kat Benesh, La Jefa de Estrategia de Operaciones, Pólizas y Supervisión, dijo que los primeros cambios de ruta propuestos de la nueva red de autobuses “serán implementados no más pronto que en primavera o verano del 2023.”

Nueva infraestructura que le da prioridad a los autobuses en calles municipales será crítica para el éxito de la propuesta, la cual tiene varias rutas que se juntan en vecindarios densos y congestionados como Nubian Square, el centro de Chelsea, y Longwood Medical Area.

El aumento de servicio de autobús también dependerá en otras iniciativas de la MBTA, incluyendo satisfacer la necesidad de conductores de autobús, construir más garajes que puedan almacenar más autobuses, y rediseñar las calles para crear espacio para más carriles dedicados a los autobuses.

“No solo estamos haciendo el rediseño de la red de autobuses, sino también varias otras cosas con nuestro servicio de autobús. Eso incluye un esfuerzo para actualizar nuestras instalaciones y actualizar nuestra flota con la meta de electrificar la red completa, y también agregar infraestructura que le da prioridad al autobús a través del sistema,” dijo el Gerente General de la MBTA, Steve Poftak, en una conferencia de prensa el Lunes por la mañana. “Estas tres cosas están integradas juntas.”

______________________________________________________________________________________

Aprenda más acerca del proyecto:

Visión general del proyecto, Rediseño de la Red de Autobuses de la MBTA

Mapas preliminares de todas las rutas de autobús